Napoli rimonta e vince 2-5 col Verona, prima gioia per Kvaratskhelia

Vince 2-5 il Napoli in trasferta alla prima giornata di campionato. Il Verona sblocca per primo il risultato nel primo tempo, ma è costretto ad arrendersi davanti agli uomini allenati da Luciano Spalletti.

IN RIMONTA – Tanti gol e spettacolo quello visto al Bentegodi oggi per la prima giornata di Serie A 2022-23. La squadra allenata da Luciano Spalletti va sotto subito al 29′ con il gol di Kevin Lasagna che sblocca il risultato per i padroni di casa. Dopo meno di dieci minuti rispondono gli azzurri con la prima marcatura in Serie A per Khvicha Kvaratskhelia che riceve l’assist di Hirving Lozano dalla destra e impatta di testa. Praticamente allo scadere del primo tempo arriva il gol di Victor Osimhen e rimonta completata. Il Verona però non si arrende e a inizio secondo tempo trova la rete con il nuovo attaccante arrivato dal Venezia, Henry. Il Napoli non ci sta e al 55′ riporta il risultato in vantaggio con l’inserimento di Piotr Zielinski che riceve il filtrante preciso da Kvaratskhelia e segna il momentaneo 2-3. Al 65′ va in gol anche Stanislav Lobotka, prima gioia per lui con la maglia del Napoli in Italia. Al 78′ entra e segna Matteo Politano che conclude un triangolo con Osimhen, l’ex Inter calcia con il sinistro. All’83’ segna anche Ounas appena entrato ma il gol viene annullato per fallo su portiere.