Barzaghi: «Nonostante le frenate, l’Inter ha chiuso in positivo»

Parlando del momento dell’Inter, il collega Matteo Barzaghi su Sky Sport analizzato l’impatto dellacoppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram in Serie A. L’Inter, ad oggi, risulta il miglior attacco della Serie A.

ATTACCO SUPER – Intervenuto a Sky Sport, Matteo Barzaghi ha dato il suo parere sull’attuale situazione in casa Inter in attesa del match di sabato 21 ottobre contro il Torino al termine della pausa Nazionali. Il noto giornalista ha parlato così della Beneamata: «È un quadro positivo nonostante le frenate contro Sassuolo e Bologna. Ha chiuso con dei numeri positivi. Con il miglior attacco e la miglior difesa. Ha ritrovato una coppia di attaccanti che sta facendo bene. Se da un lato abbiamo Marko Arnautovic e Alexis Sanchez che soffrono un po’ e che non sono in forma. Dall’altro ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram che sono a 21 centri tra gol (12) e nove assist, dietro di loro la coppia d’attacco del Bayern Monaco ferma a 18 gol. I due attaccanti nerazzurri stanno facendo bene. Thuram di sicuro non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku che ha ritrovato la forma a Lui, ma allo stesso tempo si è inserito bene nel meccanismo. Si completano a vicenda. L’argentino può fare sia la prima punta che la seconda e girare intorno al francese come faceva con il belga.»