De Laurentiis preannuncia l’addio di Garcia? Un ex Inter sempre nel mirino – SM

De Laurentiis rompe il silenzio dopo la sconfitta del Napoli e il momento no di inizio stagione. E preannuncia, probabilmente, l’addio con Rudi Garcia. Gli azzurri seguono anche un ex allenatore dell’Inter.

MOMENTO NO – Aurelio De Laurentiis ha parlato così del momento del Napoli: «Con Garcia sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore». Dichiarazioni che potrebbero preannunciare l’addio di Rudi Garcia o no, ma nel mirino del Napoli c’è anche l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte.