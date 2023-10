Gimenez obiettivo per l’attacco! Chi è il nuovo bomber che piace all’Inter

Con l’infortunio di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez ancora a secco, numericamente all’Inter manca ancora qualcosa in avanti. La dirigenza pensa già al mercato di gennaio, e il nome nuovo per l’attacco è quello di Santiago Gimenez.

MANCA QUALCOSA – Con l’addio di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko la scorsa estate, l’Inter ha perso indubbiamente centimetri, tecnica e soprattutto gol in attacco, nonostante ad oggi rappresenti l’attacco più prolifico (e anche la miglior difesa) del campionato di Serie A, grazie soprattutto ai 10 gol realizzati (fin qui) da Lautaro Martinez. Ma non basta, perché l’assenza fin qui di Marko Arnautovic per infortunio e i zero gol all’attivo di Alexis Sanchez, spingono la dirigenza a osservare con attenzione il mercato, soprattutto quello di gennaio. Tra i nomi in lista, oltre Mehdi Taremi, c’è anche quello del giovane Santiago Tomás Giménez, attaccante del Feyenoord campione in carica in Olanda. Ma in che modo l’attaccante messicano potrebbe migliorare il reparto offensivo dell’Inter?

CHI È GIMENEZ, NUOVO OBIETTIVO DI MERCATO

SCHEDA TECNICA – Santiago Gimenez è un attaccante argentino naturalizzato messicano, classe 2001. Figlio dell’ex centrocampista argentino Christian Gimenez, con esperienza soprattutto in Messico. Santiago segue sin da subito le orme del padre, crescendo nelle giovanili del Cruz Azul, con la quale fa il suo debutto assoluto in Primera Division de Mexico, il 3 agosto 2017. Nel luglio del 2022 viene ceduto al Feyenoord, che crede sin da subito in lui. Alla sua prima stagione, si impone da protagonista giocando titolare oltre 40 partite e segnando oltre 20 gol, contribuendo alla vittoria del titolo. Giocatore forte fisicamente, ben strutturato (1,81 cm), ricorda molto Mauro Icardi, giusto per fare un paragone dal punto di vista fisico. Ma a differenza dell’ex capitano dell’Inter, Gimenez è un attaccante di nuova generazione, mobile e molto tecnico e di piede mancino molto potente.

UNA DIFFICOLTÀ – La nuova stagione per Gimenez è iniziata proprio come quella scorsa, cioè a suon di gol. Già 9 le reti segnate in 8 presenze totali, cifre destinate chiaramente ad aumentare. L’Inter segue l’attaccante messicano, ma la concorrenza è tantissima e presto potrebbero farsi avanti. Il suo contratto con il Feyenoord è in scadenza a giugno 2027, quindi oltre alla concorrenza, la dirigenza dell’Inter dovrà stare attenta soprattutto al prezzo del suo cartellino, attualmente non inferiore sicuramente ai 20-25 milioni.