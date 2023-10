Buffon: «Stadi? Euro 2032 sia occasione per miglioramento»

Buffon, capo delegazione dell’Italia, in collegamento da Nyon su Sky Sport 24, commenta così l’assegnazione di Euro 2032 al “bel paese” e alla Turchia

OCCASIONE – Le parole di Buffon: «Una bella soddisfazione. Ci siamo fatti trovare pronti, la Federazione con la nostra delegazione ha fatto un lavoro capillare e convincente. Euro 2032? Penso che in quel periodo, in un periodo in cui una competizione simile si disputa in una nazione c’è l’imprinting anche per i giovani che non si scorderanno più l’evento. Uno dei rimpianti della mia carriera è non aver disputato un Europeo o un Mondiale in Italia. Stadi? Questa deve essere un’occasione. L’edizione dell’Europeo faccia da propellente per un miglioramento strutturale. Un’occasione da sfruttare a tutto tondo. Mancano 9 anni, c’è la possibilità di pensare a qualcosa di virtuoso».