Gravina: «Euro 2032, svolta storica per l’Italia! Stadi? Uniamo gli sforzi»

L’Italia e la Turchia ospiteranno Euro 2032 (qui i dettagli). Tutta la soddisfazione del presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport

SVOLTA – La soddisfazione di Gravina: «Una svolta storica per noi. Abbiamo seguito questo traguardo per tanti anni. Dal 1990 l’Italia non aveva la possibilità di organizzare la fase finale di un evento calcistico così importante. Se ci proiettiamo al 2032 dopo 42 anni credo sia il tempo giusto per poter concentrare tutti i nostri sforzi e dimostrare ancora una volta la capacità organizzativa e gestionale del nostro paese. Prossimi step? Siamo riusciti ad ottenere un periodo di tempo importante per raccogliere le idee, progettarle e realizzarle. La data è l’1 ottobre 2026 per progettare. Non partiamo particolarmente svantaggiati, già tre stadi sono stati considerati. Mancano 2 o 3 stadi, dobbiamo impegnarci tutti a non ritenere esaurito il nostro impegno dopo aver individuato le 5 squadre che ospiteranno la manifestazione. Il 2032 sia di stimolo per sviluppare, costruire e rivoluzionare le infrastrutture del paese.

STADIO – Gravina parla dell’organizzazione dell’Europeo e della questione stadi: «Europeo a due? Il calcio deve essere veicolo di contaminazione, che abbatte le barriere. Deve aprire il dialogo fra i popoli. Questa credo sia un’occasione per il calcio europeo, è un evento di rilevanza che deve valorizzare la tradizione e le culture ed annullare la distanza fisica e creare ponti d’amicizia. Nuovi stadi? Dobbiamo raccogliere gli sforzi non solo per abbattere la burocrazia, ma perché ci sia una rivoluzione culturale su un tema su cui non abbiamo trovato soluzioni. Non è solo la burocrazia, ma anche una questione imprenditoriale. Uniamo gli sforzi, facciamo in modo che l’evento sia un’opportunità da cogliere. Ciascuno di noi deve fare la sua parte, confido nell’appoggio del Governo. Il commissario può agevolare sulla questione stadi, ma deve essere uno degli elementi».