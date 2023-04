Barzaghi: «Inter eccezionale in coppa, l’habitat naturale di Inzaghi»

L’Inter nelle coppe viaggia a ritmi elevatissimi. Altra finale di Coppa Italia conquistata, stavolta contro la Juventus. Inzaghi non delude mai

DIMENSIONE DA COPPA − In collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi si esprime così sui nerazzurri all’indomani della vittoria in Coppa Italia. Le sue parole per Sky Sport 24: «L’Inter è ritornata, importante soprattutto la vittoria sull’Empoli. In Coppa l’Inter ha fatto sempre bene, dà il meglio e trova la sua dimensione esprimendosi in modo eccezionale. Quando deve fare una gara importante difficilmente la sbaglia. Ha eliminato Barcellona, Porto e Benfica in Champions League; ha battuto Atalanta e Juventus in Coppa Italia e vinto il Milan in Supercoppa. La dimensione di Inzaghi! Credo abbia centrato un altro risultato molto importante. Dimarco ha segnato un altro gol pesantissimo dopo quello realizzato al Milan».