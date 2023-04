Dimarco segna, soffre e regala una vittoria importantissima all’Inter!

L’Inter vince contro la Juventus a San Siro e approda in finale di Coppa Italia (vedi articolo) grazie al gol segnato da Federico Dimarco: è lui il simbolo dell’intero popolo nerazzurro!

GOL PESANTI − Federico Dimarco colpisce ancora. Dopo il gol segnato in Supercoppa Italiana contro il Milan, anche contro la Juventus in Coppa Italia non si fa pregare e segna una rete decisiva. La sua imbucata nel primo quarto d’ora del match ha mandato in bambola l’intera difesa della Juventus ed è diventata decisiva. Assist al bacio di Nicolò Barella e poi è bastato spingerla in porta. E per un nerazzurro doc come il numero 32 non c’è emozione più grande che decidere un Derby d’Italia e per di più in una partita secca. Con San Siro che intona a gran voce un unico coro in suo onore.

L’Inter vince grazie a una bella imbucata di Dimarco: nerazzurro da tifoso a calciatore!

SIMBOLO NERAZZURRO − Federico Dimarco ha dimostrato ancora di essere, in tutto e per tutto, un simbolo nerazzurro. Di un’Inter che soffre, che ci crede e che quando vuole una cosa la ottiene compatta. Lui che da tifoso è arrivato a vestire, in qualità di calciatore, la maglia della sua squadra del cuore. Il suo gol ha sbloccato il match ma ha significato anche approdo alla finale di Coppa Italia. E le immagini che l’hanno ritratto a San Siro di spalle e con un’asciugamano in testa per non vedere cosa sarebbe accaduto negli ultimi minuti di gara sono diventate emblematiche. Dimarco è stato infatti in tutto e per tutto il simbolo del popolo nerazzurro che soffre ma che ci crede e che la spunta. Con coraggio, spirito di sacrificio e capacità di sfruttare l’occasione giusta.