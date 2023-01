Barzaghi: «Inter, col Napoli occasione per ridurre il gap! Lukaku…»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, parla dell’imminente sfida fra Inter e Napoli, con i nerazzurri desiderosi di rilanciarsi in chiave Scudetto

OCCASIONE − Matteo Barzaghi parla del momento dell’Inter, in vista del match contro il Napoli: «L’Inter ha una grandissima occasione di poter ridurre il gap che la separa dalla testa della classifica, che è di 11 punti. Non c’è modo migliore di provarci. Lukaku e Lautaro Martinez hanno detto che si può fare. Ci sono tutte le condizioni per farlo».