Longhi: «Skriniar non firma con l’Inter perché ha certezze dal PSG. So che…»

Longhi svela i retroscena del rinnovo di contratto di Skriniar con l’Inter. Il giornalista, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto”, rivela di conoscere alcuni dettagli sulla trattativa tra il difensore slovacco e il Paris Saint-Germain.

ASSICURAZIONE – Bruno Longhi parla del tanto discusso rinnovo di contratto con l’Inter di Milan Skriniar (vedi articolo). Il giornalista, ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dichiara di conoscere alcuni dettagli: «Skriniar avrebbe dovuto dire subito che non voleva firmare con l’Inter? No, perché i tifosi lo avrebbero tacciato di tradimento per mezzo campionato. Mi sembra di aver capito, attraverso qualche confronto che ho avuto, che al situazione si sia un pochino complicata. Skriniar ha avuto un’assicurazione da parte del Paris Saint-Germain sulla cifra d’ingaggio nel momento in cui ci sarà passaggio. Ma ho saputo anche che da un po’ di tempo non ci sono più news per lui. Questa situazione, quindi, è abbastanza strana. Non si capisce se quest’offerta che è stata fatta dal Paris Saint-Germain sopravvive ancora e, allora, farà anche rilancio all’Inter. Oppure potrebbe anche far pensare che in Francia abbiano cambiato idea e, quindi, lui stia aspettando di vedere come si dipana la vicenda. In tal caso, sicuramente, firmerebbe subito con l’Inter». Questi i retroscena dell’operazione di mercato dell’Inter svelati da Longhi sulle frequenze di Radio Sportiva.