Criscitiello: «Skriniar via dall’Inter! Sulla coscienza di Marotta, danno alla società»

Criscitiello parla di Skriniar e del tanto discusso rinnovo di contratto con l’Inter. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, il giornalista valuta anche la gestione della trattativa da parte di Marotta.

ADDIO E DANNO – Michele Criscitiello ha un’idea precisa sul rinnovo di contratto di Milan Skriniar (vedi articolo) con l’Inter. Sulle frequenze di Radio 24, il giornalista dichiara: «Secondo me Skriniar andrà via dall’Inter. Se tu vuoi rinnovare hai tempo per farlo. Potevi farlo a settembre, ottobre, novembre, prima, durante o dopo il Mondiale. Sei arrivato a gennaio e ancora non hai rinnovato. L’Inter doveva cedere Skriniar quando le offerte erano arrivata a 60 milioni di euro. L’operazione è sulla coscienza di Giuseppe Marotta, che trattiene il difensore pur sapendo di non poterselo permettere. Ha fatto danno alla società e, se dopo sei mesi lo perdi a zero, si tratta di un danno non tecnico ma economico». Questa la valutazione di Criscitiello sul tanto discusso rinnovo di contratto del difensore slovacco.