Barzaghi: «Inter, il centrocampo ora meglio di Conte! La differenza»

Barzaghi premia l’Inter e il suo centrocampo, mettendolo a confronto con quello della stagione del titolo con Conte in panchina. Il giornalista, durante Sky Sport 24, da Appiano Gentile ha detto la sua sul reparto.

AL MEGLIO – L’Inter sta trovando gol aggiuntivi non solo dagli attaccanti. I numeri li dà Matteo Barzaghi: «Da quando c’è Simone Inzaghi il centrocampo ha sempre segnato tanto. L’ultimo anno di Antonio Conte sette gol, con Inzaghi dodici, dodici e quest’anno diciannove. È un reparto che ha costruito la fortuna dell’Inter, perché sono in grado di difendere e attaccare ma i tre titolari potrebbero fare i trequartisti: sia Hakan Calhanoglu sia Henrikh Mkhitaryan, ma anche Nicolò Barella perché è un giocatore con qualità che va a inserirsi e completare l’azione. E c’è Davide Frattesi che fa gol come quello di lunedì a Udine. Sicuramente è un reparto che fa la differenza».

IL GRANDE EX – Domenica alle 20.45 c’è Inter-Cagliari, posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Una partita che, come ricorda Barzaghi, vedrà Barella come osservato speciale visto il suo passato coi sardi: «Per Barella domenica sarà una partita particolare, perché affronterà il Cagliari dove è nato e cresciuto. Sarà una partita molto sentita per lui».