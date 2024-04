L’Inter accoglie un suo campione storico: visita di un ex speciale

Oggi allenamento in tarda mattinata ad Appiano Gentile, a tre giorni da Inter-Cagliari. Ad assistere alla seduta, racconta Barzaghi su Sky Sport, c’era anche una leggenda del club.

PRESENZA GRADITA – Oggi ad Appiano Gentile si è presentato un campione che ha fatto la storia dell’Inter: Sandro Mazzola. La bandiera del club, 570 presenze e 163 gol tutte con la stessa maglia dal 1960 al 1977, ha seguito l’allenamento in compagnia di Simone Inzaghi. Una presenza molto gradita, come avviene in occasione dei ritrovi alla Pinetina di chi ha contribuito a rendere grande l’Inter.

IL RITORNO – Mazzola è, curiosamente, un doppio ex di Inter-Cagliari. Ovviamente non a livello di calciatore, perché ha vestito solo la maglia nerazzurra, ma dirigenziale. Nel 2000 fu scelto da Massimo Cellino come consulente di mercato della società sarda, dopo aver lavorato alcuni anni con l’Inter di Massimo Moratti, ma la sua esperienza in Sardegna durò appena due mesi per poi passare al Torino come responsabile dell’area tecnica.

LA SEDUTA – Con Mazzola presente, l’Inter si è allenata in tarda mattinata a tre giorni dalla partita col Cagliari. Da valutare ancora le condizioni di Stefan de Vrij, unico non in gruppo, mentre per Alessandro Bastoni le novità per domenica sono positive.