Bastoni in campo per Inter-Cagliari? Le indicazioni a -3

Bastoni ha saltato l’Udinese per infortunio, ma ora punta il rientro in Inter-Cagliari. Da Sport Mediaset si segnalano i progressi in vista della partita di domenica sera (ore 20.45).

LE NOVITÀ DA APPIANO GENTILE – Tre giorni a Inter-Cagliari e l’attenzione principale riguarda le condizioni dei difensori acciaccati. Ieri si era parlato di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij attesi da aumento dei carichi in allenamento. Un test in vista di domenica sera, per capire la loro possibilità di ritorno immediato in campo prima del derby. Sport Mediaset afferma che Bastoni ci sarà e che de Vrij è sulla via del recupero.

BUONE NOTIZIE – Un doppio recupero – quello di Bastoni e de Vrij – che vale per Simone Inzaghi, visto che come noto per Inter-Cagliari come sicuro assente c’è Benjamin Pavard. Al posto del difensore francese ci sarà Yann Bisseck come terzo di difesa. In attacco, per rimpiazzare l’altro squalificato Lautaro Martinez, uno fra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic assieme a Marcus Thuram. L’Inter non vuole abbassare la guardia, per vincere il campionato nel derby col Milan. Per questo motivo ad Appiano Gentile si continua a lavorare con determinazione, cercando qualche altro record dopo quelli già raggiunti nelle prime trentuno giornate.