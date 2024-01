Barzaghi: «Inter, in attacco i numeri sono chiari. Il confronto»

L’Inter ha deciso di andare avanti con Arnautovic, Lautaro Martinez, Sanchez e Thuram come poker offensivo, almeno per il momento. Sull’attacco si esprime Barzaghi a Sky Sport 24, indicando le difficoltà.

I NUMERI – Matteo Barzaghi fa un confronto col passato: «Attacco deficitario? Purtroppo per l’Inter sì. Siamo un po’ cattivi a dirlo, però i numeri dicono questo: in Serie A, fra terza e quarta punta, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez hanno fatto solo un gol. Poi in Champions League hanno segnato due gol Sanchez e uno Arnautovic, ma è un po’ poco in campionato. Dall’ultimo anno di Luciano Spalletti, primo di Lautaro Martinez, terza e quarta punta hanno sempre fatto qualche gol in più: anche sei. Non sono arrivati gol da quella parte dell’attacco, tutto va sulle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Arnautovic e Sanchez non hanno potuto dare il contributo che l’Inter si aspettava, due giocatori con qualità e forti che però devono dimostrare di incidere molto di più».