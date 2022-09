Barzaghi: «Handanovic, non una bocciatura ma un messaggio! Onana…»

Handanovic potrebbe a sorpresa partire dalla panchina in Inter-Bayern Monaco (QUI la probabile formazione di Inzaghi). Matteo Barzaghi fa il punto sul portiere e capitano nerazzurro che non è assolutamente in discussione nello spogliatoio. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport

NO BOCCIATURE – Samir Handanovic molto probabilmente parte dalla panchina in Inter-Bayern Monaco. Una scelta, quella di Simone Inzaghi, che fa sicuramente rumore ma che non mette in discussione il ruolo del capitano secondo Matteo Barzaghi: «Ovviamente rappresenta ancora un punto di riferimento per tutti, è il capitano, quello più ascoltato nello spogliatoio perché è da anni all’Inter. Il fatto di cambiare è perché Onana è stato preso per arrivare all’alternanza, una sorta di transizione morbida per il futuro. E per il futuro l’Inter ha investito su Onana. Anche Barella è un giocatore eccezionale, ma è chiaro che nessuno è intoccabile: questo è il messaggio. Per Handanovic non è una bocciatura, è un modo per trasmettere un senso di responsabilità».