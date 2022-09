Musiala: «Inter grande avversaria, non sarà facile! Ecco il nostro obiettivo»

Musiala è pronto per Inter-Bayern Monaco, sfida in programma alle ore 21.00 a San Siro. Il tedesco non ha alcuna intenzione di sottovalutare la squadra di Inzaghi e punta alla vittoria della Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni a Sport Bild

OBIETTIVO CHIARO – Jamal Musiala punta in alto ma senza sottovalutare Inter-Bayern Monaco: «L’Inter è una grande avversaria, non sarà facile. Non sottovaluteremo nemmeno il Viktoria Plzen. Vogliamo dimostrare nella fase a gironi. Semifinali o finali, questo è il nostro obiettivo. Vogliamo vincere la Champions League, abbiamo una grande squadra. Non c’è niente che ci ostacoli se continuiamo come abbiamo fatto finora. Crediamo tutti di poter vincere il titolo».