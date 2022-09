Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi

Inter-Bayern Monaco è in programma oggi a partire dalle ore 21:00 (vedi informazioni). Partita valida per la 1ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Per quanto riguarda le probabili formazioni, scopriamo le ultime sulle scelte di Inzaghi, che come sempre deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi per definire l’undici iniziale di Inter-Bayern Monaco

INDISPONIBILI: 90 Lukaku (infortunato); 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa (impegnati in Youth League).

NON REGISTRATI IN LISTA UEFA: Brazao; Dalbert.

CONVOCATI: Lista non diramata.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni: le ultime novità

A DISPOSIZIONE: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 36 Darmian.

BALLOTTAGGI: Inzaghi gioca a fare il misterioso ma a poche ore dall’inizio di Inter-Bayern Monaco le scelte sembrano fatte. Onana in porta, D’Ambrosio in difesa e Mkhitaryan a centrocampo. Verso la panchina i titolarissimi Handanovic, de Vrij e Barella. Sulle fasce ancora in corso il doppio ballottaggio che dovrebbe premiare Dumfries a destra e soprattutto Gosens ai danni di Darmian e Dimarco. Si attendono le ultime conferme.

AVVERSARIO: Vedi le probabili formazioni riferite al Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

