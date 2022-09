FOTO – Inter-Bayern Monaco, San Siro con l’abito migliore! Ci siamo quasi

Inter-Bayern Monaco è sempre più vicina (QUI le ultime sulla probabile formazione di Inzaghi). San Siro indossa l’abito migliore in occasione della prima notte di Champions League. Tutto pronto alla Scala del Calcio

SCALA – Inter-Bayern Monaco si avvicina di ora in ora. Il match, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, avrà inizio alle ore 21.00 a San Siro. Un San Siro che per l’occasione indosserà l’abito migliore, ovvero ciò che si addice alla prima notte d’Europa. Oltre 60mila spettatori sugli spalti, dei quali cinquemila tedeschi giunti a Milano. Intanto alla Scala del Calcio è quasi tutto pronto.

Inter-Bayern, ci siamo quasi.