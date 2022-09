Inter-Bayern Monaco, formazioni ufficiali: Onana dal 1′ e nuovo capitano!

Inter-Bayern Monaco tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 1ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Inzaghi finalmente dà fiducia a Onana in porta, affidando la fascia di capitano a D’Ambrosio. Fuori anche Barella con Handanovic e de Vrij. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco in Champions League

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Bayern Monaco, formazioni ufficiali: la squadra ospite

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer ©; 5 Pavard, 4 de Ligt, 21 Lucas Hernandez, 19 A. Davies; 6 Kimmich, 18 Sabitzer; 11 Coman, 25 Muller, 10 Sané; 17 Mané.

A disposizione: 26 Ulreich, 35 Schenk; 2 Upamecano, 7 Gnabry, 8 Goretzka, 13 Choupo-Moting, 38 Gravenberch, 39 Tel, 40 Mazraoui, 42 Musiala, 44 Stanisic.

Allenatore: Julian Nagelsmann

Segui Inter-Bayern Monaco, 1ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League, su Inter-News.it, attraverso l’app (scaricala gratuitamente!) e tutti i canali social (seguici ovunque!). E poco dopo le ore 20:30 segui il LIVE della partita con la cronaca testuale rigorosamente in diretta.