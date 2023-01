Ballardini: «Cremonese-Inter rimasta in equilibrio sino alla fine»

L’Inter ha pressoché dominato la Cremonese, con l’1-2 che è abbastanza striminzito per quello che si è visto in campo (vedi statistiche). Nonostante ciò Ballardini, a Rai Sport, sostiene che la partita sia rimasta in equilibrio.

UNA MEGLIO DELL’ALTRA – Giudizio discutibile quello di Davide Ballardini su Cremonese-Inter, soprattutto per la parte finale: «È mancata un po’ di lucidità, un po’ di bravura nella gestione della spalla. Contro l’Inter, se non sei così bravo, succede ed è facile che tu la perda. Inizio un po’ timido, poi man mano che la partita andava avanti la Cremonese ha preso coraggio. Diciamo che la partita è stata in equilibrio fino alla fine».