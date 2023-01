Scalvini, infortunio in Atalanta-Sampdoria: le condizioni in vista dell’Inter

Scalvini è uscito per infortunio negli ultimi minuti di Atalanta-Sampdoria 2-0 (vedi articolo). Il difensore ora potrebbe saltare il quarto di finale di Coppa Italia, contro l’Inter che si giocherà martedì alle ore 21.



PARTITA A RISCHIO − Giorgio Scalvini nel finale di Atalanta–Sampdoria ha subito un infortunio al ginocchio destro. All’83’, in un duello aereo con Mehdi Léris sulla fascia sinistra, il giovane difensore è rimasto a terra e ha subito sentito molto dolore. Scalvini, dopo un paio di minuti di consulto con lo staff medico, è stato sostituito dal difensore turco Merih Demiral. I bergamaschi sperano di poterlo avere a disposizione per il quarto di finale di Coppa Italia del 31 gennaio (ore 21) contro l’Inter. Da quello che è emerso dai primi accertamenti il problema non sembra grave, ma bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se Scalvini sarà della partita.