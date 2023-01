Statistiche Cremonese-Inter: i nerazzurri stavolta riescono a capitalizzare

Le statistiche di Cremonese-Inter: i nerazzurri di Inzaghi, a differenza di quanto accaduto con l’Empoli, riescono a convertire le tanti occasioni create e vincono 1-2 (qui tabellino e pagelle)

STATISTICHE CREMONESE-INTER – L’Inter di Simone Inzaghi torna a vincere in casa della Cremonese. I nerazzurri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, che sale a quota 11 gol stagionali in Serie A. A giudicare dai numeri riguardanti le conclusioni nello specchio (11 a 29) si può parlare di vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi. Netto, inoltre, il dato sul possesso palla. I padroni di casa si fermano al 33% contro il 66% dei nerazzurri.

ALTRI DATI – L’Inter vince anche il confronto sui calci d’angolo (13 a favore contro i 2 dei grigiorossi) e commette il doppio dei falli rispetto alla squadra allenata da Davide Ballardini (12 a 6 per i ragazzi di Inzaghi).