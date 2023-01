Skriniar, in Francia ottimisti su firma immediata al PSG. Inter chiede bonus

Skriniar può lasciare l’Inter già in questo mese di gennaio e aver così concluso, in maniera ingloriosa, la sua esperienza in nerazzurro. Dalla Francia RMC Sport parla di ottimismo PSG per arrivare a un accordo subito.

SE NE VA? – Il PSG, come segnalato più volte in serata (vedi articolo), sta provando a prendere Milan Skriniar già a gennaio. Dalla Francia RMC Sport parla di richiesta da venti milioni di euro più bonus da parte dell’Inter, per lasciarlo partire entro tre giorni. Il club transalpino risulta essere molto ottimista per ottenere una firma immediata, pertanto continua la trattativa. C’è possibilità di sviluppi nelle prossime ore, con Skriniar che potrebbe già aver concluso la sua esperienza all’Inter.

Fonte: RMC Sport – Fabrice Hawkins