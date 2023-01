Okereke: «Brutto fare gol sotto la curva e tornare a casa senza punti»

Okereke ha segnato uno splendido gol che ha aperto Cremonese-Inter, ma non è servito a portare punti ai grigiorossi. Intervistato da Rai Sport, l’attaccante ha mostrato la sua amarezza per il risultato sfumato.

IL PECCATO – David Okereke sperava che il suo gol in Cremonese-Inter potesse dare la prima vittoria in questa Serie A ai grigiorossi. Non è stato così, complice la doppietta di Lautaro Martinez che ha ribaltato il risultato. Okereke commenta la partita: «La cosa brutta è che fai gol sotto la curva e torni a casa senza punti. Sappiamo di dover soffrire insieme fino in fondo, poi qualcosa riusciamo a fare ogni tanto. Dobbiamo solo continuare a crederci».