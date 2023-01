Acerbi: «Scudetto? Non prendiamoci in giro ma vediamo poi dove siamo»

Acerbi mette da parte, per il momento, il discorso primato visti i dieci punti (a oggi) di distacco dal Napoli. Dopo Cremonese-Inter, a Rai Sport, il difensore ha fatto una valutazione sulla classifica.

COSA VA E COSA NO – Francesco Acerbi trova dei lati positivi da Cremonese-Inter: «Lo spirito, l’atteggiamento giusto, la voglia di aiutarci e di fare qualcosa di importante, poi dopo i risultati vengono da sé. L’entusiasmo sempre bisogna averlo. Lo scudetto? Noi ci crediamo, dobbiamo guardare partita dopo partita. Non ci prendiamo neanche in giro, siamo a tredici punti ossia dieci ora con una partita in meno loro. È difficile, noi dobbiamo vincere più partite possibili poi dopo vediamo la classifica e dove siamo».