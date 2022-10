Atalanta, prosegue il momento d’oro: vittoria di misura e primo posto

Vittoria di misura per l’Atalanta contro la Fiorentina: una rete di Lookman nella ripresa è sufficiente per regalare l’1-0 finale alla squadra di Gian Piero Gasperini e il primo posto a pari punti con il Napoli (20).

VITTORIA DI MISURA – Primo posto insieme al Napoli per l’Atalanta, dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. Nella gara delle 18 basta una rete di Lookman su assist di Muriel per permettere ai bergamaschi di continuare nel loro momento d’oro e mantenere la testa della classifica. Sono 20 i punti conquistati su 24 da parte della compagine di Gian Piero Gasperini. Otto in più rispetto ai 12 raccolti dall’Inter.