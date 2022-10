Agoumé, brutte notizie dalla Francia: infortunato con il Troyes

Brutte notizie dalla Francia per Lucien Agoumé, in prestito al Troyes. Nella sfida pareggiata 2-2 contro il Reims, il centrocampista dell’Inter ha lasciato il campo dopo 34 minuti.

INFORTUNIO – Solo 34 minuti in campo oggi per Lucien Agoumé con il Troyes. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è stato costretto a lasciare il campo dopo un infortunio in occasione della gara pareggiata per 2-2 contro il Reims. La speranza è che non si tratti di un problema grave, in attesa chiaramente degli esami di rito che forniranno una valutazione più precisa sull’entità dell’infortunio.