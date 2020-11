Asensio assente in Svizzera-Spagna: solo riposo o problemi fisici?

Marco Asensio

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, Luis Enrique avrebbe escluso Marco Asensio dai convocati per Svizzera-Spagna, così come José Gaya e Marcos Llorente. Solo riposo, o problemi fisici che potrebbero mettere a rischio la sua partecipazione a Inter-Real Madrid?

ESCLUSO – Dopo aver giocato la sfida contro l’Olanda, Marco Asensio sarà assente dai convocati di Luis Enrique per Svizzera-Spagna. Secondo quanto riportano i media spagnoli, oltre al giocatore anche José Gaya e Marcos Llorente non saranno della partita. Resta ancora da capire se la decisione del CT spagnolo sia da imputare alla volontà di far riposare i giocatori, o se il motivo sono dei possibili problemi fisici. In questo caso, per l’attaccante del Real Madrid, potrebbe essere a rischio la sfida di Champions League contro l’Inter, in programma a San Siro il 25 novembre.