Inter-Nazionale, tre a caccia del bis. L’Italia si gode il gruppo scudetto! – CdS

Dopo il trionfo dello scudetto il gruppo nerazzurro si prepara a diventare ancora più Inter-Nazionale. Corriere dello Sport ricorda una coincidenza che potrebbe essere di buon auspicio per tre giocatori di Inzaghi.

BIS – Per una serie di particolari coincidenze, lo scudetto 2023/2024 potrebbe portare ad alcuni giocatori dell’Inter una gioia anche in Nazionale, proprio come accaduto nella stagione 2020/2021. Dopo il tricolore conquistato con Antonio Conte, infatti, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni con l’Italia e Lautaro Martinez con la casacca argentina, nei seguenti mesi estivi ottennero, rispettivamente, il titolo agli Europei e nella Coppa America. Quest’anno, fra pochi mesi, i tre giocatori dell’Inter di troveranno di nuovo impegnati nella stesse competizioni e sperano, ovviamente, di ripetere e ottenere il bis, come con lo scudetto.

GRUPPO NAZIONALE – Intanto Luciano Spalletti pregusta la sensazioni di avere a disposizione dell’Italia un gran bel blocco nerazzurro. Oltre a Nicolò Barella e ad Alessandro Bastoni, infatti, l’Italia interista avrà anche Acerbi – che all’Europeo di Wembley partecipò, ma da laziale. Novità totale, invece, per Federico Dimarco e Davide Frattesi, ai quali si unirà sicuramente anche Matteo Darmian, già esperto del settore azzurro. Se gli italiani dell’Inter sono quasi certi di poter essere protagonisti nell’Europeo, diversa è la situazione per Lautaro Martinez. L’argentino campione Mondiale nella Seleccion è uno dei principali, ma non il protagonista come nell’Inter. Ciò per l’assenza del gol per quasi un anno e mezzo e anche per la crescita del compagno e connazionale Julian Alvarez. Adesso, pero, il Toro, sull’onda dell’entusiasmo per la favolosa stagione in nerazzurro, ha voglia di prendersi anche l’Argentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno