Sorbi: “Condannati da un episodio. Inter in crescita, aspetto difensivo…”

Attilio Sorbi Inter Women

Attilio Sorbi, tecnico dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sfida pareggiata contro la selezione femminile dell’Empoli.

OCCASIONE SPRECATA – Attilio Sorbi ha commentato in questo modo il pareggio tra Inter Women ed Empoli: «Oggi non è stata una partita con aspetti tecnici importanti, è stata una partita di carattere. Giocavamo con una squadra che sapevamo avrebbe messo tanta veemenza e determinazione, siamo riusciti ad andare meritatamente in vantaggio e poi un episodio ci ha condannato. Abbiamo avuto un’altra occasione per tornare in vantaggio e non siamo riusciti. Io però dico che l’Inter ha messo in campo carattere e determinazione, quindi ho risposte positive. Siamo in crescita, sotto l’aspetto difensivo c’è più attenzione ed è una componente fondamentale».