Arnesen: «Inter, col Manchester City sfrutta questo punto di forza!»

L’Inter scenderà in campo prima contro il Torino e poi contro il Manchester City per la finale di Champions League. Queste le parole di Frank Arnesen a Sportitalia.com in vista dell’importantissimo appuntamento (vedi articolo).

PUNTO DI FORZA − A Sportitalia.com ha parlato Frank Arnesen, ex calciatore danese ed ex dirigente del Feyenoord, e ha toccato l’argomento della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. La sua opinione: «La finale di Champions League sarà una partita molto interessante. Il Manchester City attaccherà e l’Inter con la sua fortissima difesa probabilmente giocherà in contropiede e lo sfrutterà. Non vedo l’ora di guardarla perché sono due squadre piene di grandi giocatori. Per me il City è leggermente favorito»