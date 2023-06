Caso Marciniak, si esprime anche la Federazione della Polonia

Sul caso che ha riguardato nelle ultime ore l’arbitro Szymon Marciniak (vedi articolo) si è espressa anche la Federazione della Polonia. Respinta ogni accusa. Il comunicato ufficiale.

SPIEGAZIONE − La Federazione della Polonia ha voluto chiarire la posizione dell’arbitro Szymon Marciniak tramite un comunicato ufficiale: «La Federcalcio polacca (PZPN) si è subito attivata per chiarire le circostanze della partecipazione di Szymon Marciniak alla conferenza, alla quale era presente anche Sławomir Mentzen, un politico. Szymon Marciniak ha fornito alla Federcalcio polacca un’ampia spiegazione della situazione in questione, da cui emerge che non conosce Sławomir Mentzen né gli ha mai parlato. Dopo aver parlato con l’arbitro e aver esaminato le prove raccolte, il PZPN respinge ogni accusa mossa contro Szymon Marciniak».

CHIAREZZA − «Secondo le nostre informazioni, Marciniak ha preso parte all’incontro di lavoro “Everest” come relatore invitato. Durante la conferenza ha tenuto una presentazione di 40 minuti sulla motivazione. L’incontro si è svolto il 29 maggio a Katowice, in Polonia. All’intero convegno hanno partecipato 12 ospiti. Subito dopo la sua presentazione, Szymon Marciniak si è recato a Varsavia, dove ha preso parte al Gala Ekstraklasy, un evento che ha concluso la stagione calcistica del campionato polacco. È incomprensibile collegare la presenza di Szymon Marciniak a un incontro di lavoro con comizi politici organizzati da Sławomir Mentzen, con i quali il nostro arbitro non ha nulla a che fare e da cui si dissocia completamente».

CONCLUSIONE − «Nel caso di accuse come quelle rivolte a Szymon Marciniak, sono sempre richieste l’obiettività e la presentazione delle motivazioni di ciascuna parte. In questo caso questo è mancato e Marciniak è stato accusato senza fondamento e non ha avuto la possibilità di spiegarsi e difendersi. La Federcalcio polacca ha arbitri sono apolitici. Ci auguriamo che la UEFA tenga conto dei fatti ovvi che abbiamo delineato sopra nel prendere la sua decisione».