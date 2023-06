Inter, rinnovo di Dzeko non più certo? Le ultime novità − Sky

L’Inter si prepara per giocare l’ultima di Serie A contro il Torino, con la mente già proiettata sulla finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo). Novità in arrivo anche in ottica calciomercato: le ultime sulla posizione di Edin Dzeko con il rinnovo di contratto in bilico da Sky Sport.

RINNOVO DI CONTRATTO − L’Inter ha la testa focalizzata sulla gara di domani contro il Torino (vedi articolo) e soprattutto sulla finale di Champions League da giocare il 10 giugno contro il Manchester City. Secondo quanto riferito a Sky Sport da Andrea Paventi però si ragiona anche sul mercato. Non è più sicuro che Edin Dzeko possa rinnovare il suo contratto in scadenza? Le parole del giornalista: «Dzeko non più sicuro del rinnovo ma tutte le valutazioni saranno fatte dopo la finale di Champions League. Anche altri sono a fine contratto, come Danilo D’Ambrosio per cui si deve capire che succederà. Roberto Gagliardini andrà con ogni probabilità in scadenza».