Acerbi, l’Inter gioca al ribasso. Su De Vrij incerto c’è un sostituto – SM

L’Inter non vuole fare a meno di Acerbi dopo la stagione al top, per questo tenta di giocare al ribasso con la Lazio per il riscatto. Sul rinnovo di De Vrij ancora incertezza ma eventualmente ci sarebbe un buon profilo per sostituirlo. Di seguito le informazioni riportate da Sportmediaset sul mercato dell’Inter.

MERCATO – Dopo l’annata al top della forma, che ha spazzato via tutti i dubbi sul suo passato, l’Inter non ha intenzione di rinunciare a Francesco Acerbi (vedi articolo). Il difensore italiano, che ha sempre avuto dalla sua la fiducia di Simone Inzaghi, adesso ha conquistato anche quella dei tifosi nerazzurri e del club. Per questo l’Inter, secondo Sportmediaset, proverà a tirare al ribasso sui 4 milioni di euro prestabiliti con la Lazio per il riscatto. La cifra sulla quale la dirigenza nerazzurra vuole arrivare a chiudere ruota intorno ai 2 milioni. Discorso diverso, invece, quello del rinnovo di contratto di Stefan De Vrij, ancora incerto sulla proposta dell’Inter. Per sostituire eventualmente il difensore olandese, la cui titolarità è stata sottratta proprio da Acerbi, Piero Ausilio ha già un nome pronto: Nacho Fernandez in scadenza con il Real Madrid.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi