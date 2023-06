Jordi Alba, Inter interessata! Una telefonata dopo l’addio al Barcellona

Jordi Alba saluta il Barcellona e l’Inter si fa subito sentire. Secondo il quotidiano spagnolo Marca la dirigenza nerazzurra avrebbe già fatto una telefono per informarsi sul suo conto. Di seguito le ultime di calciomercato.

CHIAMATA – L’addio di Jordi Alba al Barcellona (vedi articolo), con la rescissione del contratto, è ormai ufficiale. Ora il calciatore è libero di trattare con qualsiasi club, molti dei quali ingolositi dal non dover pagare la sua cessione o un bonus per il trasferimento. Tra queste realtà sembra esserci, secondo il quotidiano spagnolo Marca, anche l’Inter, il cui interesse non sembra essere una novità. La dirigenza nerazzurra, infatti, avrebbe già chiamato l’entourage di Jordi Alba. Solo, però, per informarsi sulla situazione del terzino spagnolo e su come avesse lasciato il Barcellona. Insieme a quella dell’Inter sarebbe arrivata la chiamata, per gli stessi motivi, anche del Benfica, potenziale rivale dei nerazzurri sul mercato dopo esserlo stati in Champions League. Ciò che è certo è che dalle telefonate dei due club non è ancora emersa nessuna offerta nei riguardi di Jordi Alba, che vorrebbe assolutamente continuare a giocare in una squadra top.

Fonte: Marca.com