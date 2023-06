Bucchioni: «Inter, in finale te la puoi giocare! Ecco la strategia giusta»

Bucchioni guarda alle potenzialità dell’Inter e si dice positivo sulla finale di Champions League. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, comunica una strategia per contrastare il Manchester City.

RAGNATELA – Enzo Bucchioni dice la sua sulla finale di Champions League: «Su Manchester City-Inter dico 50 e 50 di possibilità. La storia ci ha insegnato che bisogna approcciarle così le finali. Anche se basta leggere i nomi della rosa della squadra inglese, sapere quanto ha speso e vedere il calcio propositivo che gioca per capire il valore. I nerazzurri, però, se la possono giocare. Anche per il Manchester City, fra gli avversari possibili, il peggiore che poteva capitargli era l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi gioca un calcio che ti può dare noia. L’Inter sa difendere bene e questo è uno dei plus. I nerazzurri non potranno cambiare atteggiamento, sfrutteranno il 3-5-2 ormai consolidato. L’Inter deve difendere gli spazi, senza abbassarsi troppo perché la qualità e la rapidità davanti del Manchester City possono farti male. Inzaghi deve avere una difesa attiva, tutti in pressing e chiudere le linee del passaggio. L’Inter deve essere forte soprattutto a centrocampo, dominando in mezzo al campo e cercando la superiorità numerica. Lì deve formare una ragnatela dove tutti i giocatori del Manchester City ci vanno, senza riuscire più a uscirne. Questa è la strategia giusta. Poi, quando recuperi palla, devi ripartire con giocatori molto velici, che fortunatamente l’Inter ha. A cominciare da Lautaro Martinez e i due esterni. Inzaghi andrà sul suo. Io credo che Romelu Lukaku (vedi focus) non giocherà dal 1′ neanche nella finale perché c’è un equilibrio da rispettare. Edin Dzeko è troppo importante: è la bilancia e l’equilibratore dell’attacco. Ha saggezza nelle posizioni da tenere e nei passaggi. La Lu-La, che i tifosi dell’Inter chiamano a gran voce, fa togliere equilibrio».