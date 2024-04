Arnautovic ‘si gioca’ l’Inter: il club nutre due dubbi su di lui − CdS

Arnautovic ieri è ritornato in gruppo e dunque contro l’Udinese potrà essere convocabile. In queste ultime partite si gioca il suo futuro all’Inter. Ma come racconta il Corriere dello Sport, attorno a lui si annidano alcuni dubbi.

DUBBI − Marko Arnautovic dovrebbe essere convocato per l’Udinese. Il problema muscolare è stato smaltito, tant’è che ieri si è rivisto ad Appiano Gentile insieme al resto del gruppo. In queste ultime partite, l’ex centravanti del Bologna si gioca il suo futuro in nerazzurro. Ad oggi, l’austriaco ha dei numeri abbastanza poveri: solo quattro gol e tre assist. Con l’unico vero squillo della stagione contro l’Atletico Madrid a San Siro, ma solamente illusorio, vista l’eliminazione ai rigori nella gara di ritorno. Il club nutre alcuni dubbi intorno ad Arnautovic. Due in particolare. Il primo riguarda l’età: il prossimo 19 aprile compirà 35 anni. Il secondo è legato al fisico: quest’anno ha già subito due lunghi infortuni muscolari, diventando evidentemente più fragile rispetto al passato. Per l’estate, l’Inter ha già prenotato Mehdi Taremi e punta anche ad un nuovo attaccante (Albert Gudmundsson?). In prospettiva, quindi lui sarebbe il quinto elemento.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno