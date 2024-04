Bijol: «Inter, proveremo a fare tre punti! Loro i più forti in Italia»

Bijol si prepara alla sfida all’Inter in programma lunedì. In una lunga intervista concessa a Tuttosport, il difensore dell’Udinese lancia la sfida ai nerazzurri

RICORDO – Bijol ricorda la sfida fra Udinese ed Inter dello scorso campionato: «Beh, come non potrei… Ho fatto gol! E pure molto bello, per giunta in una delle prime partite che ho giocato in Italia… L’anno scorso, alla fine, ne ho fatti tre, l’ultimo contro il Sassuolo, mentre quest’anno ancora mi manca segnare il primo: magari da qui a fine stagione arriva… Che Udinese troverà l’Inter? Affamata. Ci servono punti per mettere in sicurezza la classifica. A questo punto della stagione non conta l’avversario, ma vincere. E ogni giornata è importantissima. Ci abbiamo provato a Reggio Emilia con il Sassuolo e ci riproveremo con l’Inter: per noi cambia poco perché sappiamo che nel finale di stagione ogni partita può essere un’opportunità per fare i tre punti».

FORTE – Bijol parla così di Lautaro Martinez e Thuram e dell’Inter: «Come si fermano? Lavorando di squadra, ma non ci sono soltanto loro due: l’Inter quest’anno è la squadra più forte in Italia e gioca molto bene, dovremmo stare tutti sul pezzo. Però sono sicuro che interpreteremo bene questa partita»

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino