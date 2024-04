Buongiorno, l’Inter si muove! L’idea per arrivare al difensore – TS

Alessandro Buongiorno è finito nel mirino dell’Inter (e non solo). Secondo l’edizione odierna di Tuttosport la squadra nerazzurra ha un piano per arrivare al difensore del Torino

IDEA – L’Inter pensa al post Acerbi e sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, spicca il nome di Alessandro Buongiorno del Torino. Quella di Cairo è però bottega cara: presumibilmente, scrive il quotidiano, dopo l’Europeo i granata non si siederanno a trattare per il difensore per meno di 40 milioni. L ’Inter, a meno di scossoni societari a maggio, dovrà operare sul mercato come fatto negli ultimi anni: non c’è possibilità di offrire 40 milioni cash al Torino, a meno di una cessione importante. Ecco che quindi l’idea è quella di imbastire un’operazione stile Barella e Frattesi: un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con aggiunta di contropartite. L’idea è quella di inserire uno fra Satriano, che sta facendo una buona stagione nel Brest secondo in Ligue 1 e Francesco Pio Esposito, punto fermo dell’Under 21 nonostante sia un classe 2005. Entrambi potrebbero essere utilizzati nell’operazione Buongiorno, così come Valentin Carboni di cui però l’Inter non vorrebbe privarsi a titolo definitivo.

CONCORRENZA – La concorrenza per arrivare al difensore però è tanta. Oltre a vari club di Premier League c’è anche il Milan che, secondo Tuttosport, avrà il vantaggio di avere un tesoretto derivante dalle cessioni di De Ketelaere, Saelemaekers e Krunic. In estate si prospetta l’ennesimo derby di mercato degli ultimi anni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini – Marco Bonetto