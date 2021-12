Antonello: «Nuovo Stadio Milano, quartiere San Siro diventerà eccellenza»

Alessandro Antonello ha parlato a margine del comunicato ufficiale sulla scelta del progetto per il Nuovo Stadio Milano (vedi articolo). L’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter ha sottolineato l’importanza del nuovo impianto anche per il quartiere San Siro.

ECCELLENZA – Queste le parole di Alessandro Antonello sulla scelta del progetto per il nuovo stadio: «Il Nuovo Stadio Milano sorgerà al centro di un’area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l’anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero con un nuovo parco da 50mila metri quadri di verde consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e per l’intrattenimento».