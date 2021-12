FIGC, nessuna irregolarità negli stipendi dell’ultimo trimestre: la nota

Dopo il Consiglio Federale di oggi, la FIGC comunica come non ci siano irregolarità (per nessuna società) relative al versamento degli stipendi del trimestre ottobre-novembre-dicembre.

COMUNICATO – Questa la nota della FIGC relativamente al pagamento degli stipendi nell’ultimo trimestre: “Con la scadenza prevista dalle norme federali per il pagamento degli emolumenti del trimestre ottobre/novembre/dicembre, tutte le società sono in regola. Diverse di queste hanno anche pagato in anticipo le mensilità previste. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio ha deciso di ripristinare i controlli sui versamenti fiscali e contributivi disponendo il controllo entro il 16 febbraio 2022 per i Club di Serie A”.