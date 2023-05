Andreolli: «Inter cresciuta con l’Europa! Motivazioni decisive»

Andreolli ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia. L’ex nerazzurro ritiene fondamentali le motivazioni

MOTIVAZIONI − Marco Andreolli ragiona sulla finale: «Ho vissuto due finali quando ero giovanissimo: la prima da diciottenne e si giocava ancora con gara di andata e ritorno. Emozione incredibile, ritornare qui dopo tanto tempo per rivivere una finale di coppa è sempre molto importante. Quella finale del 2005 diede in là ad una serie di successi che ha aperto ad un ciclo importante di vittorie. L’Inter è cresciuta tanto tramite il percorso europeo, la squadra ha acquisito fiducia e consapevolezza. In finale le motivazioni fanno la differenza, bisogna mettere più grinta e voglia rispetto alla Fiorentina. Proprio come lo scorso anno, l’Inter ha voluto la coppa a tutti i costi. Entrambe le squadre ci arrivano con grande entusiasmo e l’aver ritrovato le finali europee darà grande consapevolezza. Tutte e due le squadre giocano in maniera offensiva, hanno grandi giocatori di qualità. Al Franchi si sono affrontate a viso aperto, mi aspetto che mettano in campo qualità e determinazione attraverso il gioco».