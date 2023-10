Amoruso: «Mourinho spento, 1-0 Inter ingeneroso! La Juventus…»

Amoruso commenta l’1-0 di Inter-Roma sottolineando il livello di calcio diverso espresso dalle due squadre. L’ex attaccante italiano, intervenuto a “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, critica la Roma di Mourinho e lancia l’Inter di Inzaghi per lo Scudetto contro la Juventus

POCA ROMA – Lo spettacolo di Inter-Roma a senso unico stupisce Nicola Amoruso: «Non possono bastare gli alibi di José Mourinho. Tante assenze e problemi ma non ho visto due passaggi di fila, non un tiro in porta né un’azione costruita. Troppo poco! Non sono scuse che puoi portare via così dopo una partita del genere, c’è qualcosa di più profondo. La mancanza di idee e tanti giocatori non al top. A San Siro ha giocato una sola squadra: l’Inter. E l’1-0 è un risultato piuttosto ingeneroso, bugiardo. Non è il Mourinho di sempre, mi sembra un po’ spento. È vero che la Roma al completo può dire la sua, sicuramente. E che Mourinho anche nelle difficoltà ha portato quasi sempre risultati importanti, anche a Roma. Ma la cosa che risalta della partita di ieri è la mancanza di idee. Vero che l’Inter è una corazzata, nonché la squadra più matura e forte di tutte, ma non arrivare mai in porta in tutta la partita… Non c’è un’azione degna di nota! Mi sembra esagerato. Questo è il percorso della Roma fino a questo momento. Avere Paulo Dybala a supporto di Romelu Lukaku avremmo visto qualcosa di diverso, almeno a livello di idee. Sinceramente non mi aspettavo Marcus Thuram così forte. Conoscevamo le caratteristiche e le qualità ma la partenza di questo calciatore è stata straordinaria. Thuram ha tecnica e sa fare gol, si mette a disposizione della squadra. Negli ultimi vent’anni in Serie A nessuno era partito così . Lautaro Martinez è uno che sgomita e lotta, mi sarebbe piaciuto molto giocare con lui». Queste le parole di Amoruso sull’Inter.

Amoruso sull’Inter candidata per lo Scudetto

ANTAGONISTA JUVENTUS – «Credo di sì ma per un sempice motivo: la Juventus non ha coppe e può concentrarsi solo sul campionato. Questo fa la differenza. Non disperdere energie e avere un unico obiettivo: il campionato. Per questo può essere una sfida al vertice fino alla fine tra Inter e Juventus. Si dice che nessuno ci creda alla Juventus ma lì esiste solo vincere, quindi lo dicono solo per togliere un po’ di pressione ma all’interno dello spogliatoio sono convinto si parli di vincere lo Scudetto… Rispetto all’Inter, la Juventus ha qualcosa in meno. Sicuramente. Rispetto alle altre non credo, sinceramente. L’Inter è una squadra davvero forte, in tutti i reparti. Dopo il percorso fatto l’anno scorso, arrivando in Finale di Champions League, giocando bene e meritando qualcosa in più, ha più fame e maturità. Anche l’allenatore (Simone Inzaghi, ndr) è cresciuto ed è più esperto. Lo si vede dalle sostituzioni. C’è tanta qualità e mentalità in questa Inter, che ha qualcosa in più rispetto alle altre. La Juventus deve sfruttare i momenti no dell’Inter». Si chiude così l’intervento di Amoruso sulla lotta Scudetto in Serie A, che non è poi tanto distante dall’Hernanes-pensiero.