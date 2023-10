Agresti: «Lukaku? I tifosi dell’Inter manco riuscivano a fischiarlo!»

Agresti commenta quanto avvenuto con Lukaku in Inter-Roma, dove l’attaccante belga è stato annullato non solo dai suoi ex compagni ma anche dall’atteggiamento della squadra di Mourinho. Le sue parole a Radio Radio Mattino.

IL GRANDE ASSENTE – Stefano Agresti commenta la prestazione dell’uomo più atteso di ieri: «Romelu Lukaku, l’uomo forte della Roma, ha avuto un po’ di palloni sparacchiati da destra a sinistra. È stato abbandonato davanti al suo destino, senza che lo aiutasse nessuno. I tifosi dell’Inter volevano fischiarlo, ma quando aveva la palla non ci riuscivano nemmeno perché gliela portavano via. Gli arrivava e dopo due secondi gliela portavano via: non riuscivano neanche a fischiarlo! È una partita che la Roma non ha giocato: era inferiore all’Inter, ma… È sempre una scelta, perché se fosse soltanto una questione di qualità il Sassuolo e il Bologna a San Siro hanno giocato la partita. L’Inter nelle ultime due in casa aveva fatto un punto: devi provare a giocare. Poi la Roma non è che ha giocato perché hanno ammonito Gianluca Mancini, come ha detto Mourinho».