Inzaghi premia l’Inter: una concessione dopo la vittoria sulla Roma

L’Inter ieri ha battuto 1-0 la Roma, tornando in testa alla classifica di Serie A dopo la vittoria della Juventus con lo stesso punteggio sabato sul Verona. A seguito dei tre punti conquistati, Inzaghi dà una concessione alla squadra.

RIPARTENZA POSTICIPATA – L’Inter oggi non si allena: giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi alla squadra, a seguito della vittoria per 1-0 contro la Roma. Lo fa sapere Matteo Barzaghi, in collegamento per Sky Sport 24 da sotto la sede del club. Ad Appiano Gentile si tornerà a lavorare domani, con la ripresa in vista della partita di sabato (ore 18) a Bergamo con l’Atalanta. Questo anche grazie al fatto di non avere impegni infrasettimanali, una rarità che (soste escluse) non accadeva dall’ultima settimana di agosto. Il riposo dato all’Inter ha permesso a Lautaro Martinez di volare a Parigi per partecipare alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, dove è tra i finalisti.