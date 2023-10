Hernanes: «Inzaghi pronto, Lukaku si sente in colpa! Io da ex Inter…»

Hernanes crede in Inzaghi e anche Lautaro Martinez per lo Scudetto nerazzurro. L’ex centrocampista dell’Inter oggi in forza al Sale, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, si mette anche nei panni del grande ex Lukaku in Inter-Roma

PROFEZIA NERAZZURRA – L’Inter vince lo Scudetto e Lautaro Martinez il titolo di capocannoniere vale come doppia profezia di Hernanes, che fa il punto sulla lotta al vertice in Serie A: «Direi di sì, però non so se la Juventus è già pronta a reggere un campionato così fino alla fine. Sta facendo bene e si è ripresa dall’anno scorso, che è stato un po’ particolare. Il vantaggio è che, non giocando le coppe, avrà un po’ di più enegia da spendere in campionato. Può darsi che questa cosa l’aiuti. Vedo anche il Milan, che è abbastanza forte e può arrivare a essere la terza forza del campionato. Simone Inzaghi sicuramente è pronto per vincere lo Scudetto dopo tutti questi anni nei quali ha fatto la sua esperienza. Dall’anno scorso in Europa, arrivando a toccare un titolo che manca da oltre dieci anni, Inzaghi ha la fiducia e la convinzione su se stesso e dal pubblico. L’anno scorso non era così prima di arrivare in Finale di Champions League e di vincere la Coppa Italia. Le cose più importanti del calcio sono la fiducia e la convinzione. Quando hai la mente libera da altri rumori, parole e idee, la metti in campo e la squadra ti segue. Secondo me l’Inter è la squadra più forte d’Italia al momento». Questa la convinzione di Hernanes sull’Inter.

Lukaku accolto da ex in Inter-Roma

ACCOGLIENZA “SPECIALE” – La non-prestazione del grande ex a San Siro non sorprende Hernanes, che sa cosa significa giocare così: «Immaginavo che sarebbe stato così per Romelu Lukaku dopo tutto quello che è successo. Meno male che almeno non ho visto notizie di qualcuno che si è fatto male… Dopo il mio passaggio dall’Inter alla Juventus, appena arrivato allo stadio, i tifosi non l’hanno presa benissimo. Anche quando ho fatto il gol con l’Inter contro la Lazio i tifosi non l’hanno presa benissimo. Un po’ di cose le ho subite (ride, ndr). Da calciatore funziona così, anche quando arrivi in un posto e pensi di rimanerci a vita, ma nel calcio le cose cambiano davvero tanto. Per l’Inter non era facile trovare una quadra per i costi elevati di Lukaku e si è deciso così. Lukaku magari si sentiva anche in colpa, perché non voleva farlo ma ha dovuto farlo. Quando un giocatore va in campo così, poi non può dare il massimo…». Così Hernanes su Lukaku, che viene giustificato per la prestazione no a differenza di quanto espresso appena prima da Serse Cosmi.

Hernanes sulla nuova Inter di Inzaghi

SQUADRA MIGLIORATA – Infine, Hernanes si sofferma sui nuovi punti di forza dell’Inter di Inzaghi: «Marcus Thuram non credevo che arrivasse e fosse così impattante. Poi quel gol fatto all’inizio a San Siro (si riferisce alla rete contro il Milan del Derby di Milano, ndr) dà una carica… Arrivare in una squadra vice-Campione d’Europa ed essere così, prendi fiducia e convinzione per dimostrare quanto sei forte. Il giorno del ritorno di Lukaku a San Siro Thuram si prende la responsabilità e decide la partita facendo un altro gol decisivo. Quindi dimostra la sua forza, però non me lo aspettavo così. Per questo dico che l’Inter è la squadra più forte e gioca bene. Edin Dzeko ha fatto un grande campionato l’anno scorso ma per l’età non pensavo facesse un altro campionato così. Marcelo Brozovic è stato molto in panchina a vedere giocare Hakan Calhanoglu, l’Inter non ha perso tanto. L’anno scorso ho visto a San Siro il Derby di Milano, Calhanoglu e Lautaro Martinez sono stati i migliori in campo. Calhanoglu non sbaglia una decisione nei passaggi e nei tempi di gioco, da regista è fortissimo!». Si conclude così il lungo intervento di Hernanes sulla nuova Inter.