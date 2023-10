Bastoni in Inter-Roma torna lui: solidità e qualità nel gioco

Inter-Roma ha visto finalmente Bastoni alzare il suo rendimento. Il difensore è stato un fattore nell’impostazione, a supporto costante dei centrocampisti.

RISPOSTA SUL CAMPO – Le ultime prestazioni di Bastoni avevano suscitato più di un dubbio sulle sue condizioni di forma. Il difensore appariva molle in certe occasioni, quasi svagato, e non dava più quella qualità aggiunta che è diventata il suo tratto distintivo. In Inter-Roma però si è ritrovato, rispondendo sul campo alle critiche.

PRESENZA NEL GIOCO – Inzaghi ha dato fiducia al suo numero 95, proponendolo come titolare nel suo solito ruolo sulla sinistra della difesa. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

La presenza di Bastoni è stata notevole. Il difensore è stato protagonista della manovra della squadra. Ha preso in mano la prima impostazione, risalendo poi il campo da centrocampista aggiunto. Un’opzione preziosa e sempre presente per i compagni, praticamente ad ogni altezza del campo.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – I numeri ci restituiscono il peso effettivo della sua influenza. Guardiamo la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Bastoni è primo per tocchi, 88, e per passaggi completati, 64 su 73. Tra questi 7 cross e 9 lanci lunghi (7 riusciti). I passaggi in avanti sono 35. Dicevamo poi del sostegno ai centrocampisti: con 20 passaggi riusciti sulla trequarti è terzo, superato solo da Barella e Calhanoglu. E con qualità: 2 passaggi chiave e 2 occasioni da gol. In più è primo per recuperi, con 7. Non una prova perfetta, vedi occasione di Cristante, ma comunque utile ed efficace. Che restituisce all’Inter un valore aggiunto fondamentale.