Bonan: «Inzaghi, scelta coraggiosa in Inter-Roma! Con Thuram un altro»

Bonan trova solo parole d’elogio per l’Inter prima in classifica, che ieri ha battuto 1-0 la Roma. Intervenuto a Sky Sport 24, nell’ultima edizione, il giornalista premia il lavoro di Inzaghi e vari protagonisti, oltre ovviamente a Thuram.

AL TOP – Alessandro Bonan ha visto bene la squadra di Simone Inzaghi ieri: «Grande prestazione dell’Inter contro la Roma, prestazione che va al di là del gioco. Ci sono partite dove l’Inter ha giocato anche meglio, ma ha dimostrato grande determinazione cercando di sfondare un muro. La Roma ha prodotto solo un’occasione da gol, con Bryan Cristante, ma al di là di questo si è difesa. Anche abbastanza bene, come nella natura di José Mourinho che spesso fa queste partite epiche in difesa. L’Inter ha fatto la partita con dei princìpi ben radicati in testa, tra questi per esempio Denzel Dumfries che sta facendo un campionato eccezionale sin qui. A lui aggiungiamo il protagonista della serata che è Marcus Thuram, sopraffino dal punto di vista tecnico ma anche tattico per i movimenti che ha: è intelligente, probabilmente assomiglia al padre. L’inserimento è favorito dal fatto che l’Inter ha dei princìpi in testa e un’identità. Sfrutta anche il grandissimo lavoro che fa Lautaro Martinez in attacco e che fanno gli esterni».

L’AZZARDO CHE PAGA – Bonan trova un’altra chiave da Inter-Roma: «Inzaghi è bravissimo, perché poi ha fatto una scelta nella partita di ieri coraggiosa quando ha tolto Hakan Calhanoglu e messo Kristjan Asllani. Asllani è stato protagonista della grande apertura per Federico Dimarco sul gol di Thuram, lentamente si sta inserendo al meglio. Ha una grande rosa l’Inter in difesa e a centrocampo, poi in attacco è un po’ carente ma lo sappiamo. Mancava anche un’alternativa a Calhanoglu, che era Asllani: ha bisogno di crescere, mi auguro per lui che lo faccia».