Amadeus: «Scudetto, no tensione, 2 coppe Inter. Vice Brozovic, Asslani…»

Amadeus, conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, ha parlato sulla squadra nerazzurra dicendo la sua su scudetto, vice Brozovic (e non solo).

SCUDETTO – Queste le parole di Amadeus, conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, nel corso di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay. «Quanto sono in tensione da 1 a 10? Devo essere sincero, non sono in tensione perché io sono felice della stagione dell’Inter. Quindi, siccome vincere comunque due coppe mi appaga, la tensione, secondo me, ce l’ha più il Milan. Nel senso che noi siamo lì. È chiaro che intanto dobbiamo vincere con la Sampdoria e poi non siamo padroni del nostro destino. Lo siamo stati, ma ora non più. Dobbiamo vincere poi, se accade, bene sennò vuol dire che l’ha meritato il Milan e noi abbiamo una stagione bellissima vincendo due coppe e pazienza. Era importante la Coppa Italia perché è chiaro che a quel punto lo scudetto ci stava sfuggendo di mano e quindi portare a casa la Coppa Italia era fondamentale. Psicologicamente la tensione credo che ce l’abbiano più i tifosi del Milan».

GIOCATORI – Amadeus ha proseguito. «Se Dybala mi piacerebbe all’Inter? Moltissimo. I due che mi sono piaciuti di più in questa stagione dell’Inter? Mi è piaciuto sempre tantissimo, e ci siamo accorti quando c’è stato, Brozovic, giocatore insostituibile quest’anno all’Inter e giustamente credo che stia cercando un sostituto da far crescere anche all’ombra di Brozovic, ma ci siamo resi conto che quando appunto è mancato l’Inter si è smarrita. E devo fare una menzione speciale per Perisic. Credo una delle stagioni più belle della sua carriera. Curiosamente nell’anno del rinnovo? Esatto, curiosamente nell’anno del rinnovo. Vedremo che succede».

VICE BROZOVIC – Amadeus su Asslani o Schouten come vice Brozovic. «Sì, Asslani, che lo conosco di più, è forte. Quindi è fondamentale che fresca qualcuno dietro Brozovic perché, ripeto, può capitare un infortunio, può capitare una squalifica, ci sta. Non può giocare sempre, anche ha veramente sette polmoni».

CORREA E DZEKO – Amadeus sui due che mi sono piaciuti di meno in questa stagione nell’Inter. «Mi aspettavo qualcosa di più da Correa, nel senso che Lautaro Martinez ha fatto una stagione molto bella, ma non è stato molto aiutato. In quello che ha fatto Dzeko, me lo aspettavo. Io credo che un giocatore di 36 anni più di quello che ha fatto non si poteva sinceramente chiedere. Quindi è giusto quello che ha fatto e va lodato, però è chiaro che Dzeko non è Lukaku, anche per ragioni di età. Quindi mi aspettavo qualcosa di più da Correa».